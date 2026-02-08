La grive courtoise Salle de la Vigie Saint-Briac-sur-Mer Dimanche 15 février, 17h00 Tarif unique 20€ – gratuit pour les moins de 18 ans

Moments Musicaux de saint Briac 2026. C’est un parcours musical dans les répertoires de chansons polyphoniques courtoises du XVIᵉ siècle à nos jours que propose le quatuor vocal « la grive courtoise ».

Deuxième Moment Musical de saint Briac 2026.

C’est un parcours musical dans les répertoires de chansons polyphoniques courtoises du XVIème siècle à nos jours que propose le quatuor vocal « la grive courtoise ».

Créé en septembre 2002, ce quatuor vocal a capella de la région rennaise est composé de quatre chanteurs : soprano, alto, ténor et baryton.

Il travaille depuis sa création sur un répertoire de chansons françaises polyphoniques, d’amour courtois et grivois de la Renaissance ainsi que de musique sacrée et propose des programmes, agrémentés de pièces aux tonalités plus … (d) étonnantes …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-15T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T18:15:00.000+01:00

1

http://www.musiquesrivegauche.com https://www.dinardemeraudetourisme.com/

Salle de la Vigie rue de Pleurtuit Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

