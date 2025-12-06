La Grogne Cabaret Interville Espace Noriac Limoges

La Grogne Cabaret Interville

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Les fabulescentes créatures de la Grogne vous présentent leur Cabaret interville. Sortant de leurs limbes de sacs-poubelles ou de publicités charcutières, elles viennent titiller vos instincts carnassiers sous forme de numéros chantés, de french cancan, de match de kangourou ou de lipsync de licorne. Ces artistes des quatre coins de France mêleront dans leurs numéros le vulgaire et le sublime, le drôle et le tragique, rien que pour vos beaux yeux et vos jolies oreilles. Rejoignez donc cette fête qui s’annonce légendaire et soyez les bienvenus dans notre carnaval animal ! .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 97 81 34 lagrognecabaret@gmail.com

