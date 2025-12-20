La grogne cie La dernière maison du village avant-première Colombier des arts Plainoiseau

La grogne cie La dernière maison du village avant-première

Colombier des arts 80 Rue Saint-Antoine Plainoiseau Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-23

la grogne concert-spectacle-fleuve boumboumdouxdoux

la grogne c’est ce gros grumeau dans la gorge qui nous fait grincer de partout quand on allume la radio, quand on marche dans la rue, quand on repense à l’enfance, quand on imagine la suite et qu’on se rend bien compte que tout ça c’est corrompu par le capitalisme et le patriarcat

la grogne c’est quand on ne sait pas bien si on peut dire ces mots qui sont si moches dans de la poésie mais qu’on essaie quand même parce qu’on pense que la poésie ça permet de hurler et taper du poing sans tout casser

la grogne c’est quand on veut entendre la musique plus fort que les grenades

c’est une grande colère en forme d’étreinte c’est quand on ne veut plus, en fait, que de l’amour

>> Une avant-première en guise de sortie de résidence !

Une sortie de résidence, c’est quoi ?

Après plusieurs jours sur notre territoire, la compagnie en résidence vous dévoile son travail c’est l’occasion pour elle de parfaire leur projet et de vous dévoiler les coulisses de la création, et c’est l’occasion pour vous de découvrir les artistes, d’échanger avec eux et elles, et de leur faire vos retours ?? .

Colombier des arts 80 Rue Saint-Antoine Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 68 54 25 contact@lecolombierdesarts.fr

