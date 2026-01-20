LA GROGNE THEATRE DU PAVE Toulouse

LA GROGNE

THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 21 EUR

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02 22:00:00

2026-04-02

Une société a ses monstres qui lui sont propres, comme des verrues qu’elle s’efforce de cacher. Nous allons disséquer notre rapport à nous, aux autres, à la nature. Nous montrerons et jouerons de cette actualité écrasante.

Sous forme de numéros chantés, de french cancan, de ventes aux enchères, de match de kangourou, de lipsync de licorne, de ventriloquie de singe… Nous vous proposons un cabaret pluridisciplinaire rempli de rage et de folie. Ce sont ces thèmes que nous avons envie d’abattre avec vous dans l’écrin de notre cabaret mordant ! 11 .

English :

A society has its own monsters, like warts that it strives to hide. We’re going to dissect our relationship with ourselves, with others, with nature. We will show and play with this overwhelming topicality.

