LA GROSSE EMBROUILLE LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 Paris

LA GROSSE EMBROUILLE Début : 2026-02-21 à 19:30. Tarif : – euros.

LA GROSSE EMBROUILLEIl est prêt à tout et n’importe quoi pour récupérer son ex…surtout n’importe quoi…même le jour de son mariage.Ben, comédien raté, est prêt à tout pour récupérer son ex, même à se déguiser en vieille coiffeuse pour l’approcher le jour du mariage pour la reconquérir.Gladys, la meilleure amie d’Hélène, témoin et influence, est prête a tout pour faire du Buzz…Hélène veut juste se marier.Rien ne va se passer comme prévu. La préparation de mariage va très vite virer à LA GROSSE EMBROUILLE.Auteur(s) : Paul SéréArtiste(s) : Paul Séré, Julia Ferrero, Louise CassinMise en scène : Pascal Grégoire

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 2,RUE SAULNIER 75009 Paris 75