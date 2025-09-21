La grosse tour Hôtel de ville Bourges
La grosse tour Dimanche 21 septembre, 11h30 Hôtel de ville Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00
Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00
Visite guidée sur l’histoire de la grosse tour de Bourges
Durée 1h
RDV devant l’hôtel de ville, 11 rue Jacques Rimbault
Sans inscription
Hôtel de ville 11 rue Jacques-Rimbault, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire Hôtel de ville de Bourges
BM de la ville de Bourges