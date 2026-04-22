Rauzan

La Grotte Célestine célèbre la journée mondiale Star Wars

8 Rue de Lansade Rauzan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 09:30:00

fin : 2026-05-04 18:00:00

Date(s) :

2026-05-04

À l’occasion de la journée spéciale Star Wars, la Grotte Célestine de Rauzan invite petits et grands à plonger dans une ambiance intergalactique au cœur de ce site naturel unique.

Une expérience immersive et ludique pour tous les passionnés de la saga, dans un décor souterrain digne des plus grandes aventures spatiales.

Rendez-vous à la Grotte Célestine le lundi 4 mai de 9h30 à 18h . Venez avec des accessoires de la saga pour avoir accès à une visite à tarif réduit.

Un Quizz vous sera également proposé.

Informations et réservations au 05.57.84.08.69

Que la Force soit avec vous !

Cordialement, .

8 Rue de Lansade Rauzan 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 08 69

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English : La Grotte Célestine célèbre la journée mondiale Star Wars

L’événement La Grotte Célestine célèbre la journée mondiale Star Wars Rauzan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Castillon-Pujols