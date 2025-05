LA GROTTE DE LA ROCHE-COTARD – Savigny-en-Véron, 1 juin 2025 15:00, Savigny-en-Véron.

Indre-et-Loire

LA GROTTE DE LA ROCHE-COTARD 80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 15:00:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

La plus ancienne grotte ornée connue se trouve sur la commune de Langeais au lieu-dit La Roche-Cotard. Le site était occupé par des Néandertaliens ; ils y ont laissé des panneaux de tracés porteurs de symboles ainsi qu’un très curieux objet le fameux masque de la Roche-Cotard…

La plus ancienne grotte ornée connue se trouve sur la commune de Langeais au lieu-dit La Roche-Cotard. Le site était occupé par des Néandertaliens ; ils y ont laissé des panneaux de tracés porteurs de symboles ainsi qu’un très curieux objet le fameux masque de la Roche-Cotard…

En compagnie de Jean-Claude Marquet, préhistorien responsable de la fouille archéologique du site de La Roche-Cotard

GRATUIT

DIMANCHE 1er JUIN 15H .

80 Route de Candes

Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

The oldest known decorated cave is located in the commune of Langeais, at a place called La Roche-Cotard. The site was occupied by Neanderthals, who left behind tracery panels bearing symbols, as well as a very curious object: the famous Roche-Cotard mask?

German :

Die älteste bekannte Höhle mit Ornamenten befindet sich in der Gemeinde Langeais in der Ortschaft La Roche-Cotard. Die Fundstelle wurde von Neandertalern besiedelt, die dort Tafeln mit Symbolen und ein sehr merkwürdiges Objekt hinterließen: die berühmte Maske von La Roche-Cotard?

Italiano :

La più antica grotta decorata conosciuta si trova nel comune di Langeais, in una località chiamata La Roche-Cotard. Il sito è stato occupato dagli uomini di Neanderthal, che hanno lasciato pannelli traccianti con simboli, oltre a un oggetto molto curioso: la famosa maschera di La Roche-Cotard?

Espanol :

La cueva decorada más antigua conocida se encuentra en la comuna de Langeais, en un lugar llamado La Roche-Cotard. El lugar fue ocupado por neandertales, que dejaron paneles calcados con símbolos, así como un objeto muy curioso: la famosa máscara de La Roche-Cotard… »

L’événement LA GROTTE DE LA ROCHE-COTARD Savigny-en-Véron a été mis à jour le 2025-05-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme