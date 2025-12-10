La guerre à hauteur d’enfant cachée, le cahier de Danièle Kahn Musée de la Résistance Limoges

La guerre à hauteur d’enfant cachée, le cahier de Danièle Kahn

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne

Visite guidée de l’exposition temporaire La guerre à hauteur d’enfant cachée le cahier de Danièle Kahn suivie d’un atelier sur la réalisation de dessins d’animation, en lien avec le film documentaire réalisé sur Danièle Kahn, les enfants vont travailler à partir d’œuvres réalisées par le dessinateur du documentaire Thomas Duranteau.

renseignements et réservations par téléphone ou par mail. Les places sont limitées. Pour les enfants de 8 à 10 ans. .

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 43 amelia.touin@limoges.fr

