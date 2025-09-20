La guerre de 1870 et la Commune à Colombes : 1870-1871 Salle du Tapis rouge Colombes

A partir de 13 ans

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Exposé sur les retentissements de ces événements à Colombes.

Conférence proposée par l’Union des Anciens Combattants et Affiliées de Colombes et l’association Les Amis de Colombes, Bois-Colombes et La Garenne-Colombes

Salle du Tapis rouge 9 rue de la Liberté 92700 Colombes Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France

