La Guerre de Jop Le StanG Pluvigner

La Guerre de Jop

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Théâtre

Par la Compagnie Théâtr’Alré

1914. Joseph est un jeune breton, enrôlé de force dans l’armée française. Le capitaine Bloch, officier aguerri, prend sous son aile la jeune recrue. Il en fait son ordonnance, tentant de le soustraire à la cruauté de la guerre. Le capitaine collectionne les lectures, il est friand de Candide de Voltaire. Jop (Joseph), tel Candide, va perdre sa naïveté au combat…

Pièce de Michel Sibra, mise en scène de Claire Giacometti avec Claude Giacometti, Annie Ménéano, Jonathan Maresq et Jean-Luc Morvan

(Tout public à partir de 11 ans) .

