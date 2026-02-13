La guerre de l’information : Grokipédia vs Wikipédia, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

La guerre de l’information : Grokipédia vs Wikipédia Mercredi 1 avril, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Gratuit, entrée libre

Quel est l’avenir de l’information ?

Une IA peut-elle remplacer les contributeurs et contributrices d’une encyclopédie libre, gratuite et écrite coopérativement telle que Wikipédia ? Quelles sont les influences possibles des GAFAM ou de riches propriétaires de certaines IA sur l’information ? Peut-on s’informer avec confiance ? Comment préserver la fiabilité des informations ? Allons-nous déraper vers une dangereuse réécriture de l’histoire…? L’actualité nous entraine-t-elle tout droit vers la science-fiction ?

De nombreuses questions dans notre contexte informationnel et géopolitique chahuté, qui seront discutées avec Sylvie Lainé, autrice de Science-fiction et professeure en sciences de l’information, Gilles Sahut, maître de conférences en information-communication et spécialiste de Wikipédia (LERASS), Daniel Fallet, journaliste et enseignant spécialiste de l’IA et de la transformation des médias et un représentant de l’association Wikimédia.

Dans le cadre de Printemps de l’esprit critique et en partenariat avec la médiathèque José Cabanis.

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.printempsdelespritcritique.fr/fr/ »}]

