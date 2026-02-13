La guerre de l’information : Grokipédia vs Wikipédia, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
La guerre de l’information : Grokipédia vs Wikipédia, Médiathèque José Cabanis, Toulouse mercredi 1 avril 2026.
Gratuit, entrée libre
Quel est l’avenir de l’information ?
Une IA peut-elle remplacer les contributeurs et contributrices d’une encyclopédie libre, gratuite et écrite coopérativement telle que Wikipédia ? Quelles sont les influences possibles des GAFAM ou de riches propriétaires de certaines IA sur l’information ? Peut-on s’informer avec confiance ? Comment préserver la fiabilité des informations ? Allons-nous déraper vers une dangereuse réécriture de l’histoire…? L’actualité nous entraine-t-elle tout droit vers la science-fiction ?
De nombreuses questions dans notre contexte informationnel et géopolitique chahuté, qui seront discutées avec Sylvie Lainé, autrice de Science-fiction et professeure en sciences de l’information, Gilles Sahut, maître de conférences en information-communication et spécialiste de Wikipédia (LERASS), Daniel Fallet, journaliste et enseignant spécialiste de l’IA et de la transformation des médias et un représentant de l’association Wikimédia.
Intervenants :
- Sylvie Lainé, autrice de Science-Fiction et professeure en sciences de l’information à l’université de Lyon
- Gilles Sahut, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université de Toulouse (LERASS)
- Daniel Fallet, journaliste et enseignant spécialiste de l’IA et de la transformation des médias
- Un représentant de l’association Wikimédia
Dans le cadre de Printemps de l’esprit critique et en partenariat avec la médiathèque José Cabanis.
- mercredi 1er avril de 18h à 19h30
+ d’infos :
- gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles
- lieu : table ronde dans le Grand Auditorium de la médiathèque José Cabanis à Toulouse
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse
