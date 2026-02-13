La guerre de l’information : Grokipédia vs Wikipédia, Quai des savoirs, Toulouse

La guerre de l’information : Grokipédia vs Wikipédia Mercredi 1 avril, 18h00 Quai des savoirs Haute-Garonne

Quel est l’avenir de l’information ? Une IA peut-elle remplacer les contributeurs et contributrices d’une encyclopédie libre, gratuite et écrite coopérativement telle que Wikipédia ? Quelles sont les influences possibles des GAFAM ou de riches propriétaires de certaines IA sur l’information ? Peut-on s’informer avec confiance ? Comment préserver la fiabilité des informations ? Allons-nous déraper vers une dangereuse réécriture de l’histoire…? L’actualité nous entraine-t-elle tout droit vers la science-fiction ?

De nombreuses questions dans notre contexte informationnel et géopolitique chahuté, qui seront discutées avec Sylvie Lainé, autrice de Science-Fiction et professeure en sciences de l’information, Gilles Sahut, maître de conférences en information-communication et spécialiste de Wikipédia (LERASS), Carole Renard, directrice des archives départementales de l’Aude et Wikimédienne et Daniel Fallet, journaliste et enseignant spécialiste de l’IA et de la transformation des médias.

Un événement Co-organisé par le Quai des Savoirs et la Médiathèque José Cabanis de Toulouse

Table ronde proposée dans le Grand Auditorium de la Médiathèque José Cabanis – Toulouse

Quai des savoirs 39 All. Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/

