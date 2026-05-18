La Guerre de Quatre n’aura pas lieu, Julien Joubert Médiathèque Marguerite Duras Paris

À l’occasion du cycle Enfants et musique de la médiathèque, les chœurs de jeunes et d’enfants de la Musique de Léonie interprètent La Guerre de Quatre n’aura pas lieu, pièce du compositeur Julien Joubert.

La Guerre de Quatre, c’est l’histoire d’Hélène, la Belle Hélène, directrice d’un grand festival qui fête ses dix ans. Au moment d’en dévoiler la programmation, elle replonge dans un souvenir d’enfance : une colonie, un groupe appelé « le Quatre », et un serment de fidélité. Pour cet anniversaire, deux créations sont prévues… portées justement par ses anciens amis. Mais un problème décelé par la commission de sécurité les oblige à n’en garder qu’une… Ce qui devait être une fête devient une épreuve de vérité : la guerre de Quatre risque d’avoir lieu…

Texte et musique : Julien Joubert | Direction : Anne Goniaux | Mise en scène : Mathilde Clozier

Le spectacle sera suivi d’un échange avec le compositeur.

Julien Joubert Julien Joubert est un compositeur français, né à Orléans (Loiret) le 15 octobre 1973. Il est directeur musical de l’association La Musique de Léonie1 et professeur au conservatoire d’Orléans.

Julien Joubert est né dans une famille de musiciens : son père, Claude-Henry Joubert, est altiste et compositeur ; sa mère, Françoise Joubert, est pianiste. Chacun d’eux est actif dans le domaine de la pédagogie musicale.

Violoncelliste, pianiste, chanteur, Julien Joubert s’oriente assez tôt vers la composition. Sa première comédie musicale, dans un café des bords de Loire, est créée en 1993 à la salle de l’Institut, à Orléans.

Sa production comprend de la musique instrumentale et vocale pour des chœurs, des comédies musicales, une soixantaine d’opéras pour enfants — certains créés et enregistrés par la Maîtrise de Radio France. Professeur au Conservatoire à rayonnement départemental d’Orléans, Julien Joubert est aussi directeur musical de l’association La Musique de Léonie, structure qui propose des stages de chœur et d’orchestre pour jeunes de tous niveaux, des concerts, une aide à la production de spectacles musicaux, ou des orchestrations sur mesure. Nombre des productions de Julien Joubert se font en collaboration avec son frère Clément Joubert, chef d’orchestre et orchestrateur.

Concert par les Chœurs d’enfants de la Musique de Léonie accompagné au piano par le compositeur Julien Joubert

Le samedi 30 mai 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

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