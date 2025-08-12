La Guerre des émeus – création Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms Nantes

La Guerre des émeus – création Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms Nantes samedi 21 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-21 19:00 – 20:15

Gratuit : non De 12 € à 24 € Tout public

En 1932, l’Australie connaît une période de récession économique suite au krach boursier de 1929. Pour résoudre le problème de famine qui s’abat sur le pays, le gouvernement australien invite les agriculteurs à étendre leurs exploitations sur les terres sauvages du centre du pays.Cette expansion n’est pas sans conséquence : les fermiers doivent cohabiter avec les animaux sauvages et plus particulièrement avec les émeus – de gros oiseaux semblables à des autruches – qui ravagent les cultures. Les fermiers, dépassés par la situation, demandent alors une aide militaire au gouvernement.L’Australie déclare la guerre aux émeus. Première et unique guerre inter-espèce officiellement reconnue par une armée humaine.Croisez les contemporains de cet événement historique : le regard naïf d’un jeune militaire, le combat radical et sanguinaire d’un général, les manœuvres politiques d’un ministre de la défense et la lassitude d’une femme de soldat.À travers ces personnages, plongez dans ce conflit improbable où l’armée australienne a laissé quelques plumes.Durée : 1h15Réservations :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/