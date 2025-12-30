LA GUERRE DES HACHOIRS A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE Paris

LA GUERRE DES HACHOIRS Début : 2026-01-17 à 20:00. Tarif : – euros.

Les poissonniers et les bouchers-charcutiers vont s’affronter à Rungis ! Découvrez dans cette comédie rythmée comment ont-ils pu en arriver là…Deux ans après l’ouverture de sa poissonnerie, Océane est devenue LA star que les médias s’arrachent. Grâce à elle, la France consomme du poisson comme jamais auparavant. Mais ce succès inattendu ne fait pas que des heureux. Et surtout pas Jason Delatiche, le leader des bouchers-charcutiers…Cinq comédien.nes donnent vie à une trentaine de personnages dans cette comédie satirique. La Guerre des Hachoirs raconte avec humour et dérision comment des artisans, des journalistes, des policiers, des politiques se retrouvent bien malgré eux embarqués dans un conflit que personne n’aurait jamais imaginé. Heureusement, tout cela n’est qu’une fiction. Quoique…Durée : 75 minAge : Tout public

A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris 75