La Guerre des Hachoirs – comédie A La Folie Théâtre Paris

La Guerre des Hachoirs – comédie A La Folie Théâtre Paris vendredi 14 novembre 2025.

Deux ans après

l’ouverture de sa poissonnerie, Océane est devenue LA star que les médias

s’arrachent. Grâce à elle, la France consomme du poisson comme jamais

auparavant. Mais ce succès inattendu ne fait pas que des heureux. Et surtout

pas Jason Delatiche, le leader des bouchers-charcutiers…

Cinq comédien.nes

donnent vie à une trentaine de personnages dans cette comédie satirique. La

Guerre des Hachoirs raconte avec humour et dérision comment des artisans, des

journalistes, des policiers, des politiques se retrouvent bien malgré eux

embarqués dans un conflit que personne n’aurait jamais imaginé. Heureusement,

tout cela n’est qu’une fiction. Quoique…

Les poissonniers et les bouchers-charcutiers vont s’affronter à Rungis ! Découvrez dans cette comédie rythmée comment ont-ils pu en arriver là…

Du vendredi 14 novembre 2025 au dimanche 01 février 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 20h00 à 21h15

payant

Tarifs :

Plein : 26€

Réduit : 20€

Public jeunes et adultes.

A La Folie Théâtre 6 rue de la folie méricourt 75011 Paris

https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=477 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/