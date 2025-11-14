La Guerre des Hachoirs – comédie A La Folie Théâtre Paris
La Guerre des Hachoirs – comédie A La Folie Théâtre Paris vendredi 14 novembre 2025.
Deux ans après
l’ouverture de sa poissonnerie, Océane est devenue LA star que les médias
s’arrachent. Grâce à elle, la France consomme du poisson comme jamais
auparavant. Mais ce succès inattendu ne fait pas que des heureux. Et surtout
pas Jason Delatiche, le leader des bouchers-charcutiers…
Cinq comédien.nes
donnent vie à une trentaine de personnages dans cette comédie satirique. La
Guerre des Hachoirs raconte avec humour et dérision comment des artisans, des
journalistes, des policiers, des politiques se retrouvent bien malgré eux
embarqués dans un conflit que personne n’aurait jamais imaginé. Heureusement,
tout cela n’est qu’une fiction. Quoique…
Les poissonniers et les bouchers-charcutiers vont s’affronter à Rungis ! Découvrez dans cette comédie rythmée comment ont-ils pu en arriver là…
Du vendredi 14 novembre 2025 au dimanche 01 février 2026 :
vendredi, samedi, dimanche
de 20h00 à 21h15
payant
Tarifs :
Plein : 26€
Réduit : 20€
Public jeunes et adultes.
A La Folie Théâtre 6 rue de la folie méricourt 75011 Paris
https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=477 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/