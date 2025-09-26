La Guerre des Paysans 1525 Gambsheim

La Guerre des Paysans 1525 Gambsheim vendredi 26 septembre 2025.

La Guerre des Paysans 1525

8 Rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

Date(s) :

2025-09-26

Au mois de mai 1525, entre 25 000 et 30 000 paysans alsaciens et mosellans ont été tués à Lupstein, Saverne et Scherwiller par l’armée du duc de Lorraine dans un conflit auquel on a donné le nom de La Guerre des Paysans . Ce fut une des pages les plus sombres de l’histoire de notre région.

Comment ce conflit est-il né ?

Quelles en sont les causes ?

Quels en sont les acteurs ?

Comment s’est-il déroulé ?

Basé sur une documentation extrêmement solide, et sans jamais se départir de la vérité historique, ce spectacle raconté et chanté par quatre artistes nous plonge dans un passé, vieux de cinq cents ans, malheureusement oublié, qu’on a du mal à imaginer aujourd’hui, mais qui ne peut laisser indifférent.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Avec Sylvie HIEBER, Michel HUGONY,

Charly DAMM, Alain KERMANN. .

8 Rue de la Dordogne Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 91 05 15 vincent.arnoult@mairie-gambsheim.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Guerre des Paysans 1525 Gambsheim a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme du Pays Rhénan