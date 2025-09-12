La Guerre des Paysans de 1525 Neuf-Brisach

La Guerre des Paysans de 1525

Neuf-Brisach Haut-Rhin

Spectacle proposé par l’association Culture et Découvertes.

« Les Rustauds » racontent et chantent la Guerre des Paysans de 1525.

Buvette et petite restauration à partir de 18h30. .

Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 66 97 07

