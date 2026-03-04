La guerre des prix, La Passerelle, Rixheim

La guerre des prix Mardi 17 mars, 20h30 La Passerelle Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T20:30:00+01:00 – 2026-03-17T22:06:00+01:00

Fin : 2026-03-17T20:30:00+01:00 – 2026-03-17T22:06:00+01:00

Festival des Films du Social

La Passerelle Allée du Chemin Vert, Rixheim Rixheim 68170 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0254#showmovie?id=WD5N9 »}]

Film de clôture – Audrey, fille d’agriculteurs et cheffe de rayon dans un hypermarché en province, se voit propulsée à la centrale d’achat de son enseigne afin d’y défendre la filière bio et locale… La Passerelle La guerre des prix