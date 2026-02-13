LA GUERRE DES PRIX, Star, Strasbourg

LA GUERRE DES PRIX Mercredi 25 février, 20h30 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T20:30:00+01:00 – 2026-02-25T22:26:00+01:00

Fin : 2026-02-25T20:30:00+01:00 – 2026-02-25T22:26:00+01:00

Audrey, fille d’agriculteurs et cheffe de rayon dans un hypermarché en province, se voit propulsée à la centrale d’achat de son enseigne afin d’y défendre la filière bio et locale. Alors qu’elle fait équipe avec un négociateur aux méthodes redoutables, Audrey va devoir se battre pour faire exister ses convictions au sein d’un système impitoyable.

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d'Alsace Grand Est

