La Guerre des prix – Une Toile Ensemble, Studio 43, Dunkerque

La Guerre des prix – Une Toile Ensemble Lundi 30 mars, 14h15 Studio 43 Nord

Tarif classique : 8€ / étudiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi, RSA : 5,20€ / moins de 14 ans : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-30T14:15:00+02:00 – 2026-03-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-03-30T14:15:00+02:00 – 2026-03-30T17:00:00+02:00

La Guerre des prix

de Anthony Dechaux

avec Ana Girardot, Olivier Gourmet, Julien Frison

France I 2026 I 1h36

Audrey, fille d’agriculteurs et cheffe de rayon dans un hypermarché en province, se voit propulsée à la centrale d’achat de son enseigne afin d’y défendre la filière bio et locale. Alors qu’elle fait équipe avec un négociateur aux méthodes redoutables, Audrey va devoir se battre pour faire exister ses convictions au sein d’un système impitoyable.

En partenariat avec les associations ANSPA, le Halo, l’APF et Ensemble SEP Possible

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2230?showId=26950&title=LA+GUERRE+DES+PRIX&visanumber=155938 »}]

Film suivi d’une discussion, puis d’une collation studio43 discussion