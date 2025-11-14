La guerre des rides Comédie de Limoges La comédie de Limoges Limoges

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

La clinique du Bois Joli ne désemplie plus depuis que le Docteur Machiavel a mis au point un nouveau traitement antivieillissement. Mlle Sansel, l’infirmière en chef, ne sait plus où donner de la tête pour le plus grand bonheur de tous et surtout celui du banquier du Docteur Machiavel ! L’arrivée de Paulo, le nouvel homme de ménage un peu simplet mais trop curieux, va être le grain de sable qui va faire dérailler cette belle mécanique. La guerre des rides est déclarée ! Entre coups bas et rebondissements en cascade cette recherche de la jeunesse éternelle va vite virer au cauchemar pour le plus grand bonheur des spectateurs !

Tout public. Durée 75 min. Réservation sur le site en lien. .

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39

