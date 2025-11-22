La Guerre des Salamandres Le Poinçonnet

La Guerre des Salamandres

21 Rue du 30 Août 1944 Le Poinçonnet Indre

La troupe du Rhinocéros Blanc a le plaisir de présenter sa 2ème création de l’année… La Guerre des Salamandres .

Une pièce de Evelyne Loew d’après le texte de Karel Capek, mise en scène par Célia Bounioux

avec Anne Bizet, Corine Brillaud, Romain Courteau, Stéphanie Douard, Maxime Dubois, Emeline Duval, Gisèle Marchand, Jean-Pierre Mouchet, Palméla Durée 1h30

Un jour, un capitaine de la marine découvre par hasard de drôles de salamandres capables de lui dégoter des perles cachées dans des huîtres. Pour commercialiser ces perles, il passe alors un accord avec une cheffe d’entreprise, puis arrivent des journalistes curieux, des stars du show-biz … et ainsi de suite, l’histoire prenant des proportions de plus en plus grandes jusqu’à devenir une fable décalée questionnant l’obstination des humains à détruire les terres, à épuiser les ressources et les mener à leur propre perte. 10 .

21 Rue du 30 Août 1944 Le Poinçonnet 36330 Indre Centre-Val de Loire

English :

The Rhinocéros Blanc troupe is pleased to present its 2nd creation of the year? La Guerre des Salamandres .

