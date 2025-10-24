LA GUERRE DES SEXES – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

LA GUERRE DES SEXES Début : 2026-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

LE COIN DES PRODS PRÉSENTE : LA GUERRE DES SEXESSi le sexe est le ciment du couple, ça va être un beau chantier… Une comédie culte et coquine de Pascal GREGOIRE au 1 million de spectateurs.Après 5 ans de vie commune, rien ne va plus entre Anne-Laure et Pierre: Si nous ne réagissons pas rapidement, notre couple va droit dans le mur . Ancien animateur dans un club de vacances, Pierre est un adulescent qui refuse de rentrer dans le système. Il rêve d’écrire LA PIECE de théâtre qui va le faire connaître. Mais sa journée type se résume entre glandouille, console de jeu, sites pornos et poker en ligne, le tout en caleçon. Un vrai cadeau… Anne-Laure, la trentaine flamboyante, travaille dans un service juridique d’une grande entreprise. Working-girl prise dans la tourmente d’une vie professionnelle, elle est consciente qu’elle a quelque peu dû sacrifier son couple au profit de ses propres ambitions. Même si tous les opposent et qu’ils ont l’habitude de chacun défendre leur territoire, ils n’en demeurent pas moins très amoureux. Épaulée par sa meilleure amie, Isabelle une sexologue nymphomane, elle décide de reprendre son couple en main et redonner un nouveau souffle à leur libido en berne.Elle va donc utiliser toutes les cartes dont elle dispose pour reconstruire son couple. Entre l’adulescent et la working-girl, la guerre des sexes commence….. Conseillé pour un public adulte comédie à partir de 16 ans.0uverture des portes : 1h00 avant le début du spectacle

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37