La guerre des sexes aura-t-elle lieu ? La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

La guerre des sexes aura-t-elle lieu ?

Samedi 14 février 2026 de 19h à 20h30 ou de 21h à 22h30. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Soirée spéciale Saint-Valentin au Théâtre de la Fontaine d’Argent !Amoureux

Deux collègues de travail décident d’entamer une grève du sexe avec leur conjoint. Leur but, priver leur conjoint de sexe pour être enfin écouté.



En parallèle, ils s’astreignent à un entraînement régulier pour que lui éveille sa part de féminité et elle sa part de virilité. Mais à tout moment, eux et leurs conjoints peuvent craquer face à la frustration sexuelle. Et la frustration peut conduire à des comportements bizarres et excessifs…



Dans cette guerre du sexe, les couples sont mis à rude épreuve. Le résultat ? Une comédie sur les joies de la vie à deux qui parle d’amour et de sexe avec originalité et tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité. .

English :

A special Valentine’s evening at the Théâtre de la Fontaine d’Argent!

