La guerre des sexes aura-t-elle lieu ? Guebwiller

La guerre des sexes aura-t-elle lieu ?

3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Une comédie piquante et tendre sur la vie de couple, où grève du sexe, frustrations et entraînements déjantés mènent à des situations aussi drôles qu’inattendues !

Deux collègues de travail décident d’entamer une grève du sexe avec leur conjoint. Leur

but, priver leur conjoint de sexe pour être enfin écouté.

En parallèle, ils s’astreignent à un entraînement régulier pour que lui éveille sa part de féminité et elle sa

part de virilité. Mais à tout moment, eux et leur conjoint peuvent craquer face à la frustration sexuelle. Et la

frustration peut conduire à des comportements bizarres et excessifs…

Dans cette guerre du sexe, les couples sont mis à rude épreuve. Le résultat ? Une comédie sur les joies de la

vie à deux qui parle d’amour et de sexe avec originalité et tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité…

Auteur Julien Sigalas .

3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr

English :

A piquant, tender comedy about married life, where sex strikes, frustrations and crazy drives lead to situations that are as funny as they are unexpected!

German :

Eine spritzige und zärtliche Komödie über das Leben in einer Beziehung, in der Sexstreiks, Frustrationen und verrückte Trainings zu ebenso witzigen wie unerwarteten Situationen führen!

Italiano :

Una commedia piccante e tenera sulla vita coniugale, in cui i colpi di sesso, le frustrazioni e le pulsioni folli portano a situazioni tanto divertenti quanto inaspettate!

Espanol :

Una comedia picante y tierna sobre la vida conyugal, donde los golpes de sexo, las frustraciones y los impulsos locos conducen a situaciones tan divertidas como inesperadas

