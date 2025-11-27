LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU ? – LES TERRASSES D’ADRIEN Sannes

LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU ? Début : 2026-07-23 à 21:00. Tarif : – euros.

FESTIVAL « THÉÂTRE EN VIGNE »3eme Édition aux Terrasses d’AdrienDeux collègues de travail décident d’entamer une grève du sexe avec leur conjoint.Leur but : priver leur conjoint de sexe pour être enfin écouté!En parallèle, ils s’astreignent à un entraînement régulier pour que lui éveille sa part de féminité et elle sa part de virilité.Mais à tout moment, eux et leur conjoint peuvent craquer face à la frustration sexuelle.Et la frustration peut conduire à des comportements bizarres et excessifs…Dans cette guerre du sexe, les couples sont mis à rude épreuve.Le résultat ? Une comédie sur les joies de la vie à deux qui parle d’amour et de sexe avec originalité et tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LES TERRASSES D’ADRIEN 721 LIEU DIT BONVIN 84240 Sannes 84