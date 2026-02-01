La guerre des sexes aura-t-elle lieu ? La Comédie de Metz Metz

La guerre des sexes aura-t-elle lieu ?

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-02-24 20:00:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Deux collègues de travail décident d’entamer une grève du sexe avec leur conjoint. Leur but, priver leur conjoint de sexe pour être enfin écouté.

En parallèle, ils s’astreignent à un entraînement régulier pour que lui éveille sa part de féminité et elle sa part de virilité. Mais à tout moment, eux et leur conjoint peuvent craquer face à la frustration sexuelle. Et la frustration peut conduire à des comportements bizarres et excessifs…

Dans cette guerre du sexe, les couples sont mis à rude épreuve. Le résultat ? Une comédie sur les joies de la vie à deux qui parle d’amour et de sexe avec originalité et tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité…Tout public

.

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two co-workers decide to go on a sex strike with their spouses. Their goal: to deprive their spouse of sex in order to finally be listened to.

At the same time, they commit themselves to regular training so that he can awaken his feminine side and she her masculine side. But at any moment, they and their partner can break down in the face of sexual frustration. And frustration can lead to bizarre and excessive behavior…

In this war for sex, couples are put to the test. The result? A comedy about the joys of life as a couple, which speaks of love and sex with originality and tenderness, without ever lapsing into vulgarity…

L’événement La guerre des sexes aura-t-elle lieu ? Metz a été mis à jour le 2026-02-09 par AGENCE INSPIRE METZ