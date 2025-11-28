LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU ? – SALLE DES CATHERINETTES – COLMAR Colmar

LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU ? Début : 2026-01-03 à 20:30. Tarif : – euros.

Deux collègues de travail décident d’entamer une grève du sexe avec leur conjoint. Leur but, priver leur conjoint de sexe pour être enfin écouté. En parallèle, ils s’astreignent à un entraînement régulier pour que lui éveille sa part de féminité et elle sa part de virilité. Mais à tout moment, eux et leur conjoint peuvent craquer face à la frustration sexuelle. Et la frustration peut conduire à des comportements bizarres et excessifs… Dans cette guerre du sexe, les couples sont mis à rude épreuve. Le résultat ? Une comédie sur les joies de la vie à deux qui parle d’amour et de sexe avec originalité et tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité…

SALLE DES CATHERINETTES – COLMAR 8 RUE KLEBER 68000 Colmar 68