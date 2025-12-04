La guerre des sexes Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac
La guerre des sexes Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac jeudi 4 décembre 2025.
La guerre des sexes
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – – 32 EUR
Début : 2025-12-04 19:00:00
2025-12-04
Découvrez le spectacle La Guerre des Sexes , comédie culte et coquine au 1 MILLION de spectateurs de Pascal Grégoire se savoure sans modération en tournée dans toute la France !
IMPORTANT : CONSEILLÉ POUR UN PUBLIC ADULTE À PARTIR DE 16 ANS
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine guerredessexes@gmail.com
English :
Discover the show: La Guerre des Sexes , Pascal Grégoire’s cult comedy with 1 MILLION viewers, is now on tour throughout France!
IMPORTANT: RECOMMENDED FOR ADULTS AGED 16 AND OVER
German :
Entdecken Sie die Show: La Guerre des Sexes , die freche Kultkomödie mit 1 MILLION Zuschauern von Pascal Grégoire lässt sich ohne Mäßigung auf Tournee durch ganz Frankreich genießen!
WICHTIG: EMPFOHLEN FÜR EIN ERWACHSENES PUBLIKUM AB 16 JAHREN
Italiano :
Scoprite lo spettacolo: La Guerre des Sexes , la commedia cult di Pascal Grégoire con 1 MILIONE di spettatori, può essere goduta senza moderazione in tournée in tutta la Francia!
IMPORTANTE: CONSIGLIATO AGLI ADULTI A PARTIRE DAI 16 ANNI
Espanol :
Descubra el espectáculo: La Guerre des Sexes , la comedia de culto de Pascal Grégoire con 1 MILLÓN de espectadores, ¡se puede disfrutar sin moderación en gira por toda Francia!
IMPORTANTE: RECOMENDADO PARA MAYORES DE 16 AÑOS
