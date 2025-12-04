La guerre des sexes Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

La guerre des sexes

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 19:00:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Découvrez le spectacle La Guerre des Sexes , comédie culte et coquine au 1 MILLION de spectateurs de Pascal Grégoire se savoure sans modération en tournée dans toute la France !

IMPORTANT : CONSEILLÉ POUR UN PUBLIC ADULTE À PARTIR DE 16 ANS

.

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine guerredessexes@gmail.com

English :

Discover the show: La Guerre des Sexes , Pascal Grégoire’s cult comedy with 1 MILLION viewers, is now on tour throughout France!

IMPORTANT: RECOMMENDED FOR ADULTS AGED 16 AND OVER

German :

Entdecken Sie die Show: La Guerre des Sexes , die freche Kultkomödie mit 1 MILLION Zuschauern von Pascal Grégoire lässt sich ohne Mäßigung auf Tournee durch ganz Frankreich genießen!

WICHTIG: EMPFOHLEN FÜR EIN ERWACHSENES PUBLIKUM AB 16 JAHREN

Italiano :

Scoprite lo spettacolo: La Guerre des Sexes , la commedia cult di Pascal Grégoire con 1 MILIONE di spettatori, può essere goduta senza moderazione in tournée in tutta la Francia!

IMPORTANTE: CONSIGLIATO AGLI ADULTI A PARTIRE DAI 16 ANNI

Espanol :

Descubra el espectáculo: La Guerre des Sexes , la comedia de culto de Pascal Grégoire con 1 MILLÓN de espectadores, ¡se puede disfrutar sin moderación en gira por toda Francia!

IMPORTANTE: RECOMENDADO PARA MAYORES DE 16 AÑOS

L’événement La guerre des sexes Jonzac a été mis à jour le 2025-10-17 par CDC de Haute Saintonge