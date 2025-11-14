Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LA GUERRE DES SEXES Perpignan

LA GUERRE DES SEXES Perpignan samedi 24 janvier 2026.

Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 32 – 32 – 47

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24

Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
  .

Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 26 26 

English :

Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

German :

Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

Italiano :

Palazzo dei Congressi Auditorium Charles Trénet

Espanol :

Palacio de Congresos Auditorio Charles Trénet

