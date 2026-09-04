LA GUERRE EST (AUSSI) UNE HISTOIRE DE FEMMES Mémorial de Montormel Mont-Ormel

Informations pratiques

Mont-Ormel

LA GUERRE EST (AUSSI) UNE HISTOIRE DE FEMMES

Mémorial de Montormel Les Hayettes Mont-Ormel Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:30:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

À travers des extraits de témoignages ou de textes de fictions, la compagnie ornaise Les Ouranies souhaite donner au public une perspective différente sur la Seconde Guerre mondiale, recentrée sur des récits de femmes, longtemps passées sous silence de mémoire.

Composition musicale et sonore, diffusion d’images d’archives et d’oeuvres d’art, orchestration de la lecture à une ou deux voix concourent à créer un socle sensible en vue de transmettre les messages et propositions littéraires portées par les femmes qui y sont racontées et/ou par ces femmes qui les racontent.

Une bande-son sur mesure est diffusée sur des casques audio sans fil, dans lesquels chaque spectateur a rendez-vous avec une écoute singulière tout en étant relié dans un même espace-temps collectif.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et le Mémorial de Montormel. .

Mémorial de Montormel Les Hayettes Mont-Ormel 61160 Orne Normandie +33 2 33 67 38 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LA GUERRE EST (AUSSI) UNE HISTOIRE DE FEMMES

L’événement LA GUERRE EST (AUSSI) UNE HISTOIRE DE FEMMES Mont-Ormel a été mis à jour le 2026-09-04 par REZZO