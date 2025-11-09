La Guerre jusqu’à Fougères Fougères
1 Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-09 15:30:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
De bien des manières, la ville de Fougères a subi les affres des guerres, modernes et industriel. Certaines traces sont aujourd’hui conservées au sein des collections patrimoniales de la ville. Le temps d’une heure, partez à la rencontre de poilus fougerais, de l’hôpital mixte de Bel Air et de l’art obusier.
Conférence gratuite à 15h30, suivie du film Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick à 16h30. (Entrée à 6.20 €)
Pas de réservation pour la conférence
Réservation pour le film à partir du mardi 04 novembre, sur le site internet ou à l’accueil du cinéma. .
