La Guerre jusqu’à Fougères Fougères

La Guerre jusqu’à Fougères

1 Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 15:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

De bien des manières, la ville de Fougères a subi les affres des guerres, modernes et industriel. Certaines traces sont aujourd’hui conservées au sein des collections patrimoniales de la ville. Le temps d’une heure, partez à la rencontre de poilus fougerais, de l’hôpital mixte de Bel Air et de l’art obusier.

Conférence gratuite à 15h30, suivie du film Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick à 16h30. (Entrée à 6.20 €)

Pas de réservation pour la conférence

Réservation pour le film à partir du mardi 04 novembre, sur le site internet ou à l’accueil du cinéma. .

