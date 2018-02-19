La Guerre n’a pas un visage de femme, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

La Guerre n’a pas un visage de femme Jeudi 19 février, 18h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Jeudi 19 février 18h

Dans le cadre du dispositif CitéChezToi, deux comédiennes réalisent une lecture théâtralisée du roman de Svetlana Alexievitch (Prix Nobel de littérature 2015). À travers des témoignages, l’œuvre interroge sur la condition des femmes touchées par les guerres.

La pièce mise en scène par Julie Deliquet est programmée au Théâtre de la Cité.

À partir de 15 ans – Durée : 1h

Médiathèque Côte pavée

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50

Lecture théâtralisée