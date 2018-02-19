La Guerre n’a pas un visage de femme, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse
La Guerre n’a pas un visage de femme, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse jeudi 19 février 2026.
La Guerre n’a pas un visage de femme Jeudi 19 février, 18h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-19T18:00:00+01:00 – 2026-02-19T19:00:00+01:00
Fin : 2026-02-19T18:00:00+01:00 – 2026-02-19T19:00:00+01:00
Jeudi 19 février 18h
Dans le cadre du dispositif CitéChezToi, deux comédiennes réalisent une lecture théâtralisée du roman de Svetlana Alexievitch (Prix Nobel de littérature 2015). À travers des témoignages, l’œuvre interroge sur la condition des femmes touchées par les guerres.
La pièce mise en scène par Julie Deliquet est programmée au Théâtre de la Cité.
À partir de 15 ans – Durée : 1h
Médiathèque Côte pavée
Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee [{« link »: « https://theatre-cite.com/programmation/2025-2026/spectacle/la-guerre-na-pas-un-visage-de-femme/ »}] La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue
Lecture théâtralisée