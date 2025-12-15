LA GUERRE N’A PAS UN VISAGE DE FEMME LE GRENAT Perpignan

LA GUERRE N’A PAS UN VISAGE DE FEMME

LE GRENAT Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 30

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Au Théâtre de l’Archipel le Grenat, sur scène, dix comédiennes donnent un visage et une voix aux femmes qui, dans l’ombre, pendant la guerre, ont fait acte de bravoure. D’après l’œuvre de l’autrice biélorusse Svetlana Alexievitch, Julie Deliquet nous plonge dans un passionnant théâtre documentaire, 80 ans après l’armistice de 1945.

English :

At the Théâtre de l’Archipel le Grenat, ten actresses give a face and a voice to the women who, in the shadows during the war, acted bravely. Based on the work of Belarusian author Svetlana Alexievitch, Julie Deliquet plunges us into a fascinating documentary theater, 80 years after the 1945 armistice.

