La guerre n’a pas un visage de femme Comédie CDN de Reims Reims

La guerre n’a pas un visage de femme

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10

Tout public

D’après le livre de Svetlana Alexievitch • Mise en scène Julie Deliquet

Coproduction

Un chœur d’actrices donne voix, corps et vitalité aux combattantes soviétiques de la Seconde Guerre Mondiale, dont les puissants témoignages ont été recueillis par Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de littérature. Censurée à sa publication en 1985 puis retirée des programmes scolaires en Russie et Biélorussie, La guerre n’a pas un visage de femme est une œuvre documentaire qui dépasse la question des guerres, du rôle des femmes dans celles-ci et de leur invisibilisation. Brancardière, adjudant-chef ou bien tireuse d’élite, elles se racontent à la journaliste venue récolter leurs paroles dans un foyer communautaire des années soixante-dix. Derrière les récits de guerre, terribles mais nécessaires, apparaît la puissance de l’humain et du désir de vivre.

Les magasins pour enfants qui vendent des jouets guerriers… Des avions, des chars… Qui a eu pareille idée ? Ça me retourne l’âme… Je n’ai jamais acheté, jamais offert de jouets guerriers à des enfants.

Tamara, sergent de la garde, brancardière

Svetlana Alexievitch, La guerre n’a pas un visage de femme

Lieu Comédie (Grande salle)

Tout public dès 14 ans

Durée 2h30 .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

