La guerre sur les hauteurs

Raon-l’Étape Vosges

L’Association Eco-Tourisme AKM propose un cycle de 6 balades, 6 km par balade, collation offerte pendant la balade. Sur réservation.Tout public

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 6 62 57 39 12 ecotourismekm@gmail.com

English :

The AKM Eco-Tourism Association proposes a cycle of 6 walks, 6 km per walk, snack offered during the walk. Reservations required.

German :

Der Öko-Tourismus-Verein AKM bietet einen Zyklus von 6 Spaziergängen an, 6 km pro Spaziergang, Snacks während des Spaziergangs angeboten. Auf Reservierung.

Italiano :

L’Associazione ecoturistica AKM propone un ciclo di 6 passeggiate, di 6 km per ogni passeggiata, con uno spuntino fornito durante la camminata. È necessaria la prenotazione.

Espanol :

La Asociación de Ecoturismo AKM ofrece un ciclo de 6 paseos, de 6 km cada uno, con un tentempié durante el paseo. Es necesario reservar.

