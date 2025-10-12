La Gueugnonnaise Gueugnon

La Gueugnonnaise Gueugnon dimanche 12 octobre 2025.

La Gueugnonnaise

Stade Jean Laville Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Evènements et marche à allure libre d’environ 5 km dans le but de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein.

Stands d’information et animations. Echauffement collectif à 9h30 et départ de la marche à partir de 10h. 1 000 tee-shirts aux premières inscriptions adultes. Tous en rose. .

Stade Jean Laville Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 51 33 omfsgueugnon@gmail.com

English : La Gueugnonnaise

German : La Gueugnonnaise

Italiano :

Espanol :

L’événement La Gueugnonnaise Gueugnon a été mis à jour le 2025-09-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)