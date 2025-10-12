La Gueugnonnaise Gueugnon
La Gueugnonnaise Gueugnon dimanche 12 octobre 2025.
La Gueugnonnaise
Stade Jean Laville Gueugnon Saône-et-Loire
Début : 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Evènements et marche à allure libre d'environ 5 km dans le but de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein.
Stands d'information et animations. Echauffement collectif à 9h30 et départ de la marche à partir de 10h. 1 000 tee-shirts aux premières inscriptions adultes. Tous en rose.
Stade Jean Laville Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 51 33 omfsgueugnon@gmail.com
