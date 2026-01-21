La Guinchette Saint Valentin Dancing La Guinchette Rochefort
La Guinchette Saint Valentin
Dancing La Guinchette 10 avenue William Ponty Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Saint Valentin à La Guinchette !
Venez célébrer la Saint Valentin au dancing. Réservations ouvertes à partir du dimanche 11 janvier
Dancing La Guinchette 10 avenue William Ponty Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 24 64 42 laguinchette@gmx.fr
English :
Valentine’s Day at La Guinchette!
Come celebrate Valentine’s Day at the dance hall. Reservations open from Sunday 11 January.
