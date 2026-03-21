La Guingette de Pâques Restaurant La Fontaine Minérale Pont-de-Barret
La Guingette de Pâques Restaurant La Fontaine Minérale Pont-de-Barret dimanche 5 avril 2026.
La Guingette de Pâques
Restaurant La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-04-05 23:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Programmation à venir
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Restaurant La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70 contact@lafontaineminerale.fr
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L’événement La Guingette de Pâques Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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