La Guinguette à Jojo Saint-Juéry samedi 14 mars 2026.
La Guinguette à Jojo
Saint-Juéry Aveyron
Repas sur inscription
Début : Samedi 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Venez festoyer et passer un moment convivial en notre compagnie !
Programme:
Soirée Couscous (pensez à réserver votre repas).
Service de 18h30 à 20h30.
Karaoké à 21h.
Buvette
Friperie 13 .
Saint-Juéry 12550 Aveyron Occitanie
English :
Come and celebrate with us!
