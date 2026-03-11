La Guinguette à Jojo Saint-Juéry

La Guinguette à Jojo Saint-Juéry 2026-03-14

La Guinguette à Jojo Saint-Juéry samedi 14 mars 2026.

La Guinguette à Jojo

Saint-Juéry Aveyron

Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Repas sur inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-14
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

Venez festoyer et passer un moment convivial en notre compagnie !
Programme:
Soirée Couscous (pensez à réserver votre repas).
Service de 18h30 à 20h30.
Karaoké à 21h.
Buvette
Friperie 13  .

Saint-Juéry 12550 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate with us!

L’événement La Guinguette à Jojo Saint-Juéry a été mis à jour le 2026-03-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

Prochains événements à Saint-Juéry