Essonne

La Guinguette à roulettes – Les Bords d’été #5 Parc d’Ozonville Athis-Mons 5 juillet 2025 18:00

La Guinguette à roulettes – Les Bords d’été #5 Samedi 5 juillet, 18h00 Parc d’Ozonville Essonne

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T18:00:00 – 2025-07-05T20:00:00

Fin : 2025-07-05T18:00:00 – 2025-07-05T20:00:00

La Guinguette à roulettes

La Guinche

2 coups de klaxon, 1 coup de frein à main : La Guinche est là ! Le technicien tire le 220 volts, la guirlande s’allume, la caravane s’ouvre… Les 4 musiciens sont fièrement campés sur leur scène à roulettes, 1 accordéon, 2 guitares, 1 contrebasse et 2 essieux et en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, la fête peut commencer sous les lampions… Ils avaient fait danser nos Bords d’été 2024, ils reviennent pour notre plus grand plaisir !

Cet évènement est porté par Les Bords de Scènes – Grand-Orly Seine Bièvre.

Parc d’Ozonville 35 avenue Marcel-Sembat 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France 01 69 57 81 10 https://www.lesbordsdescenes.fr/actus/les-bords-dete-4/ https://www.facebook.com/LesBdScenes Accès libre et gratuit.

Pour accéder au Parc d’Ozonville :

BUS 399, 191-100, 487, 485

RER C arrêt Athis-Mons

Il est aussi possible de venir en voiture et de se garer aux alentours du parc.

Les Bords d’été

©Jérôme Halâtre