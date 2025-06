La Guinguette Alegria #3e édition Baraqueville 18 juillet 2025 07:00

Aveyron

La Guinguette Alegria #3e édition Baraqueville Aveyron

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-08-09

2025-07-18

Concerts et animations autour d’un food-truck et buvette

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 6 26 11 77 31 associationalegria123@gmail.com

English :

Concerts and entertainment around a food-truck and refreshment bar

German :

Konzerte und Unterhaltung rund um einen Foodtruck und eine Buvette

Italiano :

Concerti e intrattenimento intorno a un food-truck e a un punto di ristoro

Espanol :

Conciertos y espectáculos en torno a un food-truck y un bar de refrescos

