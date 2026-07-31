La Guinguette arrive à Kernilis sur la place près de léglise Kernilis

samedi 19 septembre 2026 · sur la place près de léglise · Kernilis

Informations pratiques

Kernilis

La Guinguette arrive à Kernilis

sur la place près de léglise Place d’Alsace Kernilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 01:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous à partir de 18h, place d’Alsace pour une soirée conviviale à partager en famille ou entre amis !

Au programme

– Musique

– Restauration sur place de l’apéro au dessert

– Buvette

Les bénéfices seront reversés au Téléthon qui se déroulera en décembre sur notre commune

Entrée libre, sans réservation. .

sur la place près de léglise Place d’Alsace Kernilis 29260 Finistère Bretagne +33 6 79 78 94 26

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English :

L’événement La Guinguette arrive à Kernilis Kernilis a été mis à jour le 2026-07-31 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne