La Guinguette aux Etoiles Tarnac
lundi 17 août 2026 · Tarnac
Informations pratiques
Tarnac
La Guinguette aux Etoiles
Derrière l’église Tarnac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:00:00
fin : 2026-08-23 23:59:00
Date(s) :
2026-08-17
Si le Cosmos vous intrigue c’est le moment ou jamais de faire un pas vers lui.
Au programme cinéma en plein air, mini-exposition, visite guidée du ciel allongé confortablement, boissons, p’tites douceurs, petite danse stellaire et observations aux jumelles et au télescope de la Lune, Vénus, Saturne…
– Le programme est adapté à tous les terriens et terriennes, grandes ou petits curieux
– 30 places maximum par soirée, donc si vous voulez être sûr d’avoir une place en arrivant pensez à réserver.
– Même si c’est l’été, même si c’est le plus chaud de vôtre existence, venez couvert!
Pull, doudoune, bonnet (et non ce n’est pas une blague) la nuit avec la fraîcheur et l’immobilité on peut vite se refroidir. .
Derrière l’église Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine johatsu.contact@gmail.com
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English : La Guinguette aux Etoiles
L’événement La Guinguette aux Etoiles Tarnac a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze