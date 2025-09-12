La Guinguette Barbezilienne Barbezieux-Saint-Hilaire

La Guinguette Barbezilienne Barbezieux-Saint-Hilaire vendredi 12 septembre 2025.

La Guinguette Barbezilienne

Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Début : Vendredi 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-06-26

2025-09-12

Un rendez-vous mensuel à ne pas manquer au cœur de Barbezieux « La Guinguette Barbezilienne ».

Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 70 72 34 20 ohbonheursdebarbezieux@gmail.com

English : La Guinguette Barbezilienne

A monthly event not to be missed in the heart of Barbezieux: ‘La Guinguette Barbezilienne’.

German : La Guinguette Barbezilienne

Ein monatlicher Termin, den Sie im Herzen von Barbezieux nicht verpassen sollten: « La Guinguette Barbezilienne ».

Italiano : La Guinguette Barbezilienne

Un appuntamento mensile da non perdere nel cuore di Barbezieux: « La Guinguette Barbezilienne ».

Espanol : La Guinguette Barbezilienne

Una cita mensual ineludible en el corazón de Barbezieux: « La Guinguette Barbezilienne ».

