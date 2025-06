La Guinguette Barembach 5 juillet 2025 18:00

Bas-Rhin

La Guinguette Route de Steinbach Barembach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

La MJC de Barembach organise sa traditionnelle GUINGUETTE à Barembach dans le parc extérieur de la MJC. Ambiance GUINGUETTE assurée par l’orchestre « LES BELLES ANNEES ». Tartes flambées, petite restauration, buvette, piste de danse…

Route de Steinbach

Barembach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 86 73 mjcbarembach@sfr.fr

English :

The MJC of Barembach organizes its traditional GUINGUETTE in Barembach in the park outside the MJC. GUINGUETTE atmosphere provided by the « LES BELLES ANNEES » band. Tartes flambées, snacks, refreshments, dance floor…

German :

Die MJC von Barembach organisiert ihre traditionelle GUINGUETTE in Barembach im Außenpark der MJC. Für die GUINGUETTE-Atmosphäre sorgt das Orchester « LES BELLES ANNEES ». Flammkuchen, kleine Snacks, Getränkestand, Tanzfläche…

Italiano :

Il MJC di Barembach organizza la sua tradizionale GUINGUETTE a Barembach nel parco esterno al MJC. L’atmosfera della GUINGUETTE è garantita dalla band « LES BELLES ANNEES ». Crostate flambées, snack, rinfreschi, pista da ballo…

Espanol :

El MJC de Barembach organiza su tradicional GUINGUETTE en Barembach en el parque exterior del MJC. Ambiente GUINGUETTE a cargo de la banda « LES BELLES ANNEES ». Tartas flambeadas, aperitivos, refrescos, pista de baile…

