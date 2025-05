LA GUINGUETTE ÇA RÉGALE X CLOS MARIE – Lauret, 18 mai 2025 07:00, Lauret.

Hérault

LA GUINGUETTE ÇA RÉGALE X CLOS MARIE Route de Cazeneuve Lauret Hérault

Tarif : 5

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

2025-05-18

on se retrouve au Clos Marie à Lauret pour une guinguette festive sous le soleil tapas, stand de vins, DJ set et vibes estivales au programme ! 5 EUR.

Route de Cazeneuve

Lauret 34270 Hérault Occitanie +33 6 43 10 32 65 caregaletraiteur@gmail.com

English :

the Clos Marie in Lauret is the place to be for a festive guinguette in the sunshine: tapas, wine stand, DJ set and summer vibes!

German :

wir treffen uns in Clos Marie in Lauret zu einem festlichen Guinguette unter der Sonne: Tapas, Weinstand, DJ-Set und sommerliche Vibes stehen auf dem Programm!

Italiano :

appuntamento al Clos Marie di Lauret per una guinguette festosa sotto il sole: tapas, stand di vini, DJ set e vibrazioni estive in programma!

Espanol :

reúnase en Clos Marie, en Lauret, para una guinguette festiva bajo el sol: tapas, stand de vinos, DJ set y ambiente veraniego en el programa

L’événement LA GUINGUETTE ÇA RÉGALE X CLOS MARIE Lauret a été mis à jour le 2025-05-05 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP