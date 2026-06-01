LA GUINGUETTE CHEZ VOUS Le Cuing
LA GUINGUETTE CHEZ VOUS Le Cuing vendredi 19 juin 2026.
Le Cuing
LA GUINGUETTE CHEZ VOUS
MAIRIE Le Cuing Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
C’est la fête de la musique!
Venez partager un moment festif avec la guinguette chez vous , guiguette itinérante en milieu rural. produits locaux et esprit de campagne. Plateaux apéritifs à partager glaces boissons fraîches. concert avec le groupe Requel ambiance rock et affinités. participation au chapeau pour soutenir les artistes .
MAIRIE Le Cuing 31210 Haute-Garonne Occitanie guinguettenomades31@gmail.com
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English :
Fête de la musique!
L’événement LA GUINGUETTE CHEZ VOUS Le Cuing a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE