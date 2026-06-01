Le Cuing

LA GUINGUETTE CHEZ VOUS

MAIRIE Le Cuing Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

C’est la fête de la musique!

Venez partager un moment festif avec la guinguette chez vous , guiguette itinérante en milieu rural. produits locaux et esprit de campagne. Plateaux apéritifs à partager glaces boissons fraîches. concert avec le groupe Requel ambiance rock et affinités. participation au chapeau pour soutenir les artistes .

MAIRIE Le Cuing 31210 Haute-Garonne Occitanie guinguettenomades31@gmail.com

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English :

Fête de la musique!

L’événement LA GUINGUETTE CHEZ VOUS Le Cuing a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE